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العبادي يتهم التحالف بعدم بذل ما يكفي للتصدي لتنظيم الدولة

2/6/2015
 جانب من المؤتمر الصحفي – الجزيرة مباشر

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراقيين يقاتلون تنظيم الدولة على عدة جبهات، وكل المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد التنظيم انتصر فيها معترفا في الوقت نفسه ببعض الهزائم كالتي وقعت مؤخراً في الأنبار، مؤكداً أن تحقيقاً يجرى الآن في أسباب الهزيمة.

وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي اليوم في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي  لوران فابيوس ونائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -على هامش اجتماع ضم ممثلي 22 دولة عربية وغربية في التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية- أن التنظيم يمثل تهديداً للمنطقة، وللعالم أجمع وعلى الجميع مواجهته.

واتهم العبادي التحالف الدولي بعدم بذل ما يكفي من الجهود للتصدي للتنظيم "المتشدد", وأضاف أن العراق بحاجة للكثير من العمل السياسي من جانب دول التحالف, مؤكداً أن الجيش العراقي قادر على  قهر تنظيم الدولة, إلا أن يطلب دعماً من المجتمع الدولي.
 
وأشار إلى استمرار حصول تنظيم الدولة على الأموال من خلال تهريب النفط، والآثار، وأنها تحاول أن تبيع هذه الآثار سراً لبعض الأشخاص والدول.

قال العبادي إن القوات العراقية تحرز تقدما في مواجهة التنظيم؛ لكنها بحاجة لمزيد من الدعم من المجتمع الدولي مشيراً إلى أن العراق في حاجة عاجلة للمزيد من معلومات المخابرات والأسلحة ومنها الأسلحة المضادة للدبابات.

وأضاف أن بغداد حصلت على كميات قليلة جدا من الأسلحة والذخيرة رغم تعهد التحالف بتقديم المزيد من السلاح.

وذكر أن العراق يعتمد على نفسه وبالكاد حصل على سلاح، وقال إنه ينتظر موافقة الأمم المتحدة لشراء أسلحة من إيران.

وتابع أن الحملة الجوية مفيدة بالنسبة للعراق؛ لكنها ليست كافية، وأن تنظيم الدولة الإسلامية متنقل ويتحرك في مجموعات صغير.

ويأتي الاجتماع بعد أكبر انتكاسة منيت بها الحكومة العراقية منذ قرابة عا؛. ففي 17 مايو/أيار سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الرمادي من الجيش العراقي. وتبعد المدينة 90 كيلومترا فقط إلى الغرب من بغداد.

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