البث الحي
منوعات

الصين تواصل البحث عن 400 غريق في نهر يانغتسي

2/6/2015
 تواصل عمليات الإنقاذ في نهر يانغتسي
قالت وكالة الأنباء الصينية إن عملية البحث مازالت جارية عن 400 شخص غرفت عبارتهم في نهر يانغتسي  شرق البلاد الثلاثاء.
وكانت السفينة "إيسترن ستار"على متنها 458 شخصا تقوم برحلة من مدينة نانكين باتجاه تشونغتشينغ حين غرقت بسبب إعصار مساء أمس.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر طيبية أنه تم إنقاذ ثمانية كانوا على متنها، بينهم القبطان ورئيس طاقم الميكانيكيين.
 في سياق متصل أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بتشكيل فريق عمل تابع لمجلس الدولة بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف على أعمال البحث والإنقاذ، كما أمر السلطات المحلية في المنطقة ببذل كافة الجهود للبحث عن ناجين، وفقا للوكالة.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)