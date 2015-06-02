الصين تواصل البحث عن 400 غريق في نهر يانغتسي

تواصل عمليات الإنقاذ في نهر يانغتسي

قالت وكالة الأنباء الصينية إن عملية البحث مازالت جارية عن 400 شخص غرفت عبارتهم في نهر يانغتسي شرق البلاد الثلاثاء.

وكانت السفينة "إيسترن ستار"على متنها 458 شخصا تقوم برحلة من مدينة نانكين باتجاه تشونغتشينغ حين غرقت بسبب إعصار مساء أمس.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر طيبية أنه تم إنقاذ ثمانية كانوا على متنها، بينهم القبطان ورئيس طاقم الميكانيكيين.

في سياق متصل أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بتشكيل فريق عمل تابع لمجلس الدولة بالتوجه إلى موقع الحادث للإشراف على أعمال البحث والإنقاذ، كما أمر السلطات المحلية في المنطقة ببذل كافة الجهود للبحث عن ناجين، وفقا للوكالة.