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الشبكة السورية: مايو شهد مقتل 10 إعلاميين وخطف 3 آخرين

2/6/2015

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 10 إعلاميين و3 حالات خطف وإصابة 12 آخرين، حصيلة شهر أيار/ مايو 2015.

وأضافت الشبكة في بيان لها اليوم أن قوات النظام السوري قتلت 7 إعلاميين بينهم إعلامي قتل بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز, بينما قتل تنظيم الدولة الإسلامية إعلاميان, وقتلت فصائل المعارضة المسلحة إعلامي آخر.

ووثقت الشبكة 3 حالات خطف, منهم حالة تم اخطافها من جبهة النصرة, وحالتين آخرين تم إخطافهما من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي, بينما أصابت قوات النظام 7 إعلاميين و5 آخرين أصابتهم جبهة النصرة بالاشتراك مع فصائل المعارضة المسلحة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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