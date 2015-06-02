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الجزيرة ترفض الاتهامات الموجهة لأيمن جاب الله

2/6/2015


أصدرت شبكة الجزيرة بيانا تعلن فيه رفضها للاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن المصرية لأيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر.

،وقال البيان " في سياق حملة منظمة في مصر تستهدف الصحافة الحرة عموماً، والجزيرة بخاصة، صدر بيان مذاع من "الأجهزة الأمنية" المصرية يتهم الزميل أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر، باستهداف الأجهزة المصرية والانتماء إلى منظمة إرهابية."

 واضاف البيان "إن شبكة الجزيرة الإعلامية ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وتعتبرها استمرارا في نهج السلطات المصرية لاستهداف الجزيرة وصحافييها."

ووصف  بيان الجزيرة الاتهامات التي تحدثت عنها أجهزة الأمن المصرية  بأنها  لا أساس لها من الصحة ،وأنها تضاف إلى غيرها من الاتهامات والأحكام ضد شبكة الجزيرة ،وأنها  ما هي إلا محاولة أخرى لاستهداف حرية وسائل الإعلام، وتشويه سمعة الصحفيين وتقويض عملهم.

وقال متحدث باسم الجزيرة: "إن الاتهامات ضد الزميل أيمن جاب الله، وهو من أهم الصحفيين المخضرمين بالعالم العربي يكشف مدى خطورة تسييس القضاء واستخدامه أداة لترويع الصحفيين لمنعهم من القيام بواجبهم المهني."

وجددت  شبكة الجزيرة الإعلامية دعوتها للسلطات المصرية بالكف عن سياسة الاغتيال المعنوي للصحفيين ومحاولة تشويههم واستهداف سمعتهم، والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية دون أي تخويف أو مضايقة.

كما جددت  الشبكة من خلال البيان  مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها المطلق مع صحافييها واعتزازها الدائم بهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد زعمت في بيانا متلفز أنها القت القبض علي خلية إخوانية قامت بجمع معلومات عن الوزارات والأجهزة السيادية وإرسالها للخارج  تمهيدا للقيام بما وصفه البيان بعمليات إرهابية ضد ضباط الجيش والشرطة والقضاة وإعلاميين مقربين من النظام .

وزعم البيان ان أيمن جاب الله مدير الجزيرة مباشر عضوا بهذه الخلية 

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