البث الحي
منوعات

البشير: سأعفو عن حملة السلاح إذا انضموا للحوار

2/6/2015

دعا الرئيس السوداني عمر البشير لحوار وطني شامل بشقيه  السياسي والمجتمعي، خلال الأيام القادمة, وحثً أحزاب المعارضة التي ما زالت رافضة للحوار والحركات المتمردة  للانضمام للحوار.

 وأكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة ولم توصد أمامهم, مشددا على أنه سيعفو عن حملة السلاح الراغبين بصدق للعودة والمشاركة في الحوار, للخروج بوثيقة يرتضيها كل أهل السودان .

وأعلن البشير في حفل تنصيبه رئيساً للسودان -بحضور قادة وزعماء عرب وأفارقه وسفراء وممثلي بعثات وقادة أحزاب- عن إنشاء هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد, بصلاحيات واسعة وتكون تبعيتها لرئيس الجمهورية.

وأشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية والتي أتت به رئيسا للبلاد,  مشيراً إلى أنه شهد بنزاهتها كل المراقبين, مقدما الشكر لما وصفه بالـ  " الملحمة الوطنية " الرائعة التي أكدت حرص الشعب على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وثقته بهم انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة جديدة.

وأضاف الرئيس السوداني أنه سيكون رئيساً للجميع  لا فرق بين من صوت له من لم يصوت له, أو  من شارك أو قاطع, مقدما الشكر للقوات المسلحة وذراعها الجديد من قوات الدعم السريع، والمشرفين على الانتخابات والشرطة والمخابرات؛ ولكن من ساهم في تأمين الانتخابات, مقدما التحية للمرأة السودانية موضحاً أنها أكدت مقولة شعار أن الانتخابات سباق تحسمه المرأة, لذا استحقت أن تفوز بثلث مقاعد البرلمان.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)