البشير: سأعفو عن حملة السلاح إذا انضموا للحوار

دعا الرئيس السوداني عمر البشير لحوار وطني شامل بشقيه السياسي والمجتمعي، خلال الأيام القادمة, وحثً أحزاب المعارضة التي ما زالت رافضة للحوار والحركات المتمردة للانضمام للحوار.

وأكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة ولم توصد أمامهم, مشددا على أنه سيعفو عن حملة السلاح الراغبين بصدق للعودة والمشاركة في الحوار, للخروج بوثيقة يرتضيها كل أهل السودان .

وأعلن البشير في حفل تنصيبه رئيساً للسودان -بحضور قادة وزعماء عرب وأفارقه وسفراء وممثلي بعثات وقادة أحزاب- عن إنشاء هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد, بصلاحيات واسعة وتكون تبعيتها لرئيس الجمهورية.

وأشاد بنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية والتي أتت به رئيسا للبلاد, مشيراً إلى أنه شهد بنزاهتها كل المراقبين, مقدما الشكر لما وصفه بالـ " الملحمة الوطنية " الرائعة التي أكدت حرص الشعب على التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وثقته بهم انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة جديدة.

وأضاف الرئيس السوداني أنه سيكون رئيساً للجميع لا فرق بين من صوت له من لم يصوت له, أو من شارك أو قاطع, مقدما الشكر للقوات المسلحة وذراعها الجديد من قوات الدعم السريع، والمشرفين على الانتخابات والشرطة والمخابرات؛ ولكن من ساهم في تأمين الانتخابات, مقدما التحية للمرأة السودانية موضحاً أنها أكدت مقولة شعار أن الانتخابات سباق تحسمه المرأة, لذا استحقت أن تفوز بثلث مقاعد البرلمان.