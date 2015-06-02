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اعتقال المتحدث السابق لإخوان مصر

2/6/2015

أكد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد منتصر، اعتقال القياديين بالجماعة، "محمود غزلان" و"عبدالرحمن البر" ،العضوين في مجلس شورى الجماعة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال "منتصر" في بيان صادر عنه الثلاثاء: "إن اعتقال الشرفاء الأحرار المجاهدَين محمود عزلان عبد الرحمن البر القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ورواد العمل الإسلامي،  ما هو إلا محاولة فاشلة من سلطات الانقلاب الغاشم لإرباك الأبطال الثائرين في شتى ربوع الوطن ضد الطغيان والقتل والاستبداد".

وذكر المتحدث قائلاً " نؤكد أنَّ ممارسات الانقلاب لن ترهبنا ولن تثنينا عن طريقنا في الوقوف أمام الظلم والظالمين" وأضاف "إنَّ الضربات لن تؤثر في ثورتنا ولا في الطريق المرسوم لها. بل تجعل الثوار أكثر صلابة وأكثر قوة، وإن كل هذه التضحيات منا ومن قادتنا ماهي إلا علامات علي طريق النصر بإذن الله .. ماضون ثابتون في طريقنا حتى تتحقق الحرية والكرامة لوطننا العزيز مصر".

وأعلنت السلطات المصرية مساء الأثنين القبض على القياديين ، ويأتي ذلك بعد أيام من جدل شهدته جماعة الإخوان المسلمين على خلفية مقال لدكتور غزلان تحدث فيه عن رفض الجماعة لمسار العنف.

ويذكر أن غزلان شغل منصب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة يناير 2011 ، حتى بداية العام الحالي حيث تم تسمية محمد منتصر متحدثا باسم الجماعة. 
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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