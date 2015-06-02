استقالة بلاتر من رئاسة الفيفا

بلاتر رئيس الفيفا المستقيل ( الجزيرة مباشر-أرشيف)

أعلن جوزيف بلاتر استقالته من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقال بلاتر، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة زيوريخ السويسرية، إن اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية سيُعقد لاختيار رئيس جديد للاتحاد في أسرع وقت ممكن.

وأضاف قائلا "الفيفا تشكل حياتي بأسرها، ما يهمني بشكل أكبر هو الفيفا وكرة القدم حول العالم"

وتأتي هذه الاستقالة من بلاتر بعد أربعة أيام من إعادة انتخابه لفترة خامسة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

يذكر أن وزارة العدل السويسرية اعتقلت بطلب من الولايات المتحدة 6 مسئولين كبارا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووجهت لهم تهم فساد صادرة عن القضاء الأمريكي.