إيران تتعهد بدعم بشار الأسد حتى النهاية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستقف بجانب الرئيس السوري بشار الأسد إلى النهاية .



وأضاف روحاني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الثلاثاء-على هامش لقاءه برئيس مجلس الشعب السوري في العاصمة الإيرانية طهران- أن "إيران حكومة وشعبا ستقف بجانب الشعب والحكومة السورية حتى النهاية ".



واعتبر روحاني أن بعض دول المنطقة قد أخطأت حساباتها، وقال "للأسف تعتقد هذه الدول أن بإمكانها استخدام جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها ولكن الإرهاب سينقلب عليها إن عاجلا أم آجلا"



وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني قد وعد بما سماه مفاجآت ستحدث في سوريا خلال الأيام المقبلة.



كما قام سليماني الذي يتنقل ما بين سوريا والعراق وإيران بزيارة مناطق في ريف اللاذقية للمرة الأولى منذ بداية الثورة السورية عام 2011 .



وكان النظام السوري قد تعرض لهزائم مريرة خلال الأسابيع الماضية خاصة بعد توحد بعض الفصائل المعارضة المسلحة تحت راية "جيش الفتح ".

وسيطرتها علي معظم أجزاء مدينة ادلب الاستراتيجية ،كما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية علي مدينة تدمر الاثرية قبل بضعة أيام .



وتشير دراسات وتحليلات إلى ان الهزائم المتتالية للنظام السوري قد تدفعه الي تطبيق ما يسمي بالخطة ب والتي بموجبها سيسحب قواته الي دمشق واللاذقية وغيرها من المدن ذات الأغلبية العلوية



ووفقا لتقارير المكتب الإعلامي لقوي الثورة السورية فإن هناك 8 الاف عنصر من الحرس الثوري يقاتلون بجانب النظام السوري ضد قوى المعارضة ،ويشرف علي تدريبهم وتسليحهم قاسم سليماني