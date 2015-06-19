160 عالما إسلاميا يدعون الملك سلمان لوقف إعدامات مصر

الرئيس المعزول – محمد مرسي

دعا بيان جديد وقع عليه 160 عالما من أبرز علماء الأمة الإسلامية، دعوا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المسارعة في "رفع الظلم عن المظلوم في مصر قبل فوات الأوان"، في إشارة إلى ضرورة التدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات في مصر.

والبيان الجديد يأتي تحت عنوان "نداء الكنانة2″، وهو استكمال للبيان السابق الذي أصدره علماء الأمة واعتبروا فيه أن "كل ما ترتب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا"، وأنهم يعتبرون مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

واعتبر علماء الأمة الموقعون على "نداء الكنانة 2" أن أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري محمد مرسي ومن معه، جائرة وطاغية وظالمة، وأن المحاكمات مسيسة.

وقال البيان إن ما يقع في مصر "ليس شأنا داخليا يخص مصر وحدها، وإنما هو شأن عام يؤثر على الأمة العربية والإسلامية كلها".

وبين البيان، أن "الأحكام الصادرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ومن معه، باطلة شرعا، ومرفوضة بكل المقاييس، فهي والعدم سواء". مشيرين إلى أنها "صدرت من سلطة ليست أهلا لإصدار الأحكام أصلا".

وأضاف بيان العلماء أن الأحكام التي صدرت في قضيتي "التخابر" و"وادي النظرون" صدرت على أبرياء لا يستحقون المحاكمة ، واعتبر العلماء التقرير المنسوب إلى مفتي مصر فيما يخص حكم المحكمة بالإعدام على مرسي "تقريرا أمنيا لا علاقة له بالشرع ولا بالفقه، وفيه مغالطات كبيرة، وأباطيل أمنية معروفة".

ودعا العلماء ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وسائر قادة الأمة الإسلامية أن "يقوموا بواجبهم الشرعي الذي يفرضه عليهم الدين، من نصرة المسلم المظلوم وحجز الظالم عن ظلمه، قبل فوات الأوان".

ودعا بيان العلماء "عقلاء العالم ومؤسساته المعنية بالقيام بواجبها القانوني والإنساني في منع وقوع هذا الظلم أو تنفيذ هذه الأحكام الجائرة".