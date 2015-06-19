مقتل 5 أشخاص في قصف جوي للنظام على حلب

قصف جوي بحلب ـ أرشيف

قتل 5 أشخاص وجرح آخرون، جراء قصف طيران النظام السوري حي القاطرجي في مدينة حلب، الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

واستهدف القصف كذلك حي قاضي عسكر بغارة جوية، ما تسبب في دمار بالمباني السكنية وممتلكات المدنيين.

يشار إلى أن مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، تشهد قصفا يوميا بالبراميل المتفجرة وصواريخ الطيران من قبل النظام السوري.

من جهة أخرى، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على منافذ الطرق المؤدية إلى ريف الحسكة الغربي إضافة إلى عدة قرى جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة كما قتلوا عددا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.



على الصعيد الإنساني، استمر إغلاق البوابة الحدودية الفاصلة بين مدينتي تل ابيض وأَكْتْشَاكَلَهْ التركية حيث تجمع مئات من أهالي مدينة تل أبيض اللاجئين في تركيا في انتظار السماح لهم بالدخول نحو الجانب السوري.



وكانت السلطات التركية قالت أمس إنها أغلقت البوابة لأسباب إجرائية على أن يتم افتتاحها بدءا من صباح اليوم (الجمعة).