مبادرة لـ"أبو الفتوح " تدعو لانتخابات مبكرة خلال عام

أبو الفتوح يطالب بانتخابات مبكرة فماذا يفعل السيسي؟

قدم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية "د.عبد المنعم أبو الفتوح" تصورا جديدا لحلحلة الأزمة في مصر ، داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام وتفويض صلاحيات الرئيس الي رئيس وزراء جديد .

ونشر "أبو الفتوح" مقالا على الموقع الإلكتروني لحزبه وضع فيه مجموعة من البنود التي تصلح لكي تكون مخرجا من حالة الاحتقان التي تعيشها مصر .

واقترح "أبو الفتوح" تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون محايدا وتوافقيا وغير تابع لاحد

ودعا "أبو الفتوح" إلى أن يقوم رئيس الجمهورية دون أن يسميه بتفويض صلاحياته لرئيس مجلس الوزراء .

كما اقترح رئيس حزب مصر القوية نقل صلاحيات التشريع التي يحتكرها السيسي منذ انتخابه الي مجلس الدولة ،على أن تقتصر صلاحيات مجلس الدولة في مجال التشريع على تعديل القوانين المعيبة ،وإصدار القوانين التي تحقق العدالة الانتقالية.

وطالب ابو الفتوح في مقاله الذي اعتبره الكثيرون بمثابة مبادرة تحرك المياه الراكدة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحافظ على منظومة حقوق الإنسان وفي نفس الوقت حماية مصر من مخاطر الإرهاب .

ودعا أبو الفتوح إلى إجراءات تخص الحقوق والحريات في مصر، منها "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي".

واقترح إعادة النظر في "كافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، وإصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة".

وودعا ابو الفتوح في مقاله إلى مصالحة شاملة قائمة على العدل الذي يسمح بالتعويض القائم على الرضا لا القهر والجبر على حد قوله .

وشدد أبو الفتوح على ضرورة تفعيل ميثاق شرف إعلامي بين وسائل الإعلام والحكومة والأحزاب بشكل يحافظ على الحريات ويمنع بث الكراهية أو التحريض "

وطالب رئيس حزب مصر القوية الرئيس والحكومة بالتوقف عن إصدار اي قانون في ظل غياب مجلس النواب ،ووقف العمل بكافة القوانين المخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان ،كما دعا إلى حوار مدني موسع حول قانون الجمعيات الأهلية .

ولم يصدر اي تعليق من أطراف الصراع في مصر بشأن تلك المبادرة ،بينما رحب بها أكاديميون ومثقفون ،وقال الدكتور خليل العناني استاذ العلوم السياسية بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية "المبادرة واقعية وتمثل خروجا من الأزمة قبل فوات الاوان "

وكانت قد ظهرت مؤخرا مجموعة من المبادرات لإيجاد حل للأزمة في مصر ومنها مبادرة يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية السابق بجماعة الاخوان والتي جاءت على شكل رسالة بعث بها لوكالة الاناضول التركية

كما تناثرت أخبار عن مبادرة قطرية إماراتية للمصالحة في مصر بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير قطر إلى دولة الإمارات .

ومن بين تلك المبادرات ما اثير حول مبادرة دولية يسعى لها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس بمساعدة المملكة العربية السعودية