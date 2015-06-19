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بوتين يجدد تأييد بلاده لنظام بشار

19/6/2015
الرئيس الروسي  بوتين ـ الجزيرة مباشر

 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة) إن دعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد تحركه مخاوف من أن تؤدي الإطاحة به بالقوة الى انزلاق سوريا إلى مزيد من الفوضى.

 

وخلال منتدى اقتصادي سنوي في سان بطرسبرج عبر بوتين عن أمله في أن تتوصل ايران والقوى العالمية لاتفاق نهائي قريبا بشأن برنامج طهران النووي.

 

وقال الرئيس الروسي, إن القيود الخارجية التي تفرض على بلاده لا يتم الرد عليها بتقييد الاقتصاد, وإنما بمزيد من الانفتاح والحرية, مشيرا إلى اعتماد السياسة الاقتصادية بصورة أساسية على تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية الضخمة, وتحسين مناخ الأعمال  والاستثمار, والاهتمام بمجالات التعليم والتطوير التكنولوجي

كما أكد بوتين  أن الاقتصاد الروسي يعتمد على مصادر الطاقة التي  بدأت أسعارها مؤخراً في الاستقرار , برغم المرحلة الحرجة التي مرت بها مؤخراً. و أن النظام المصرفي والمالي في روسيا تأقلم مع الظروف الجديدة, مشيرا الى عدم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية رؤوس الأموال.

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