المفاوضات بين اليونان ومجموعة اليورو تبوء بالفشل

مظاهرات شعبية حاشدة مناوئة للسياسات المالية الحكومية

قال رئيس مجموعة اليورو يورجن ديسلبلوم ، ، إن المباحثات التي جرت بين اليونان ودائنيها الدوليين لم تحرز أي نجاح يذكر، ما يحرم أثينا من حزمة مساعدات بقيمة تتجاوز السبعة مليارات يورو ، كانت اليونان حصلت على منح مالية سابقة من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق الدولي شريطة إجراءها بعض الإصلاحات المالية.

واستبعد يورجن ديسلبلوم، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة لوكسمبورغ الخميس التوصل لاتفاق خلال فترة قصيرة .إلا أنه أشار إلى أ ن هناك فرصة لعقد اتفاق لتفادي عجز اليونان عن سداد التزاماتها المالية.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو أن اليونان لن تحصل على فترة سماح وستعتبر متخلفة عن السداد إن لم تسدد دينها البالغ مليار ونصف المليار يورو – في الوقت المحدد لها وهو الثلاثين من الشهر الجاري .