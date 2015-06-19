البث الحي
منوعات

المفاوضات بين اليونان ومجموعة اليورو تبوء بالفشل

18/6/2015

مظاهرات شعبية حاشدة مناوئة للسياسات المالية الحكومية

قال رئيس مجموعة اليورو يورجن ديسلبلوم ، ،  إن المباحثات التي جرت بين اليونان ودائنيها الدوليين لم تحرز أي نجاح يذكر، ما يحرم أثينا من حزمة مساعدات بقيمة تتجاوز السبعة مليارات يورو ، كانت اليونان حصلت على منح مالية سابقة من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق الدولي شريطة إجراءها بعض الإصلاحات المالية.

واستبعد يورجن ديسلبلوم، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة لوكسمبورغ الخميس التوصل لاتفاق خلال فترة قصيرة .إلا أنه أشار إلى  أ ن هناك فرصة لعقد اتفاق لتفادي عجز  اليونان عن سداد التزاماتها المالية.

 كانت مديرة صندوق النقد الدولي  كريستين لاغارد  أعلنت قبيل اجتماع وزراء مالية  منطقة اليورو أن اليونان لن تحصل على فترة سماح وستعتبر متخلفة عن السداد إن لم تسدد دينها البالغ مليار ونصف المليار يورو –  في الوقت المحدد لها وهو الثلاثين من الشهر الجاري .

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)