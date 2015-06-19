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السلطات المصرية تعتقل سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد

19/6/2015
 
د محمد سعد عليوه عضو مكتب الارشاد

اعتقلت قوات الأمن المصرية في محافظة الجيزة "د.محمد سعد عليوة" عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين .

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها تحمل سلطة الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن سلامة عليوة.

وأضافت أنه تم اختطافه وإخفاؤه قسريا، بينما كان في طريقه للعلاج بعد إصابته بأزمة صحية حرجة, بحسب البيان.

وحذرت  الجماعة سلطات الانقلاب من عواقب هذه الجرائم غير الإنسانية في حق المصريين وقوى الثورة.

و ختمت الجماعة بيانها بالقول "إن اختطاف وإخفاء خمسة من أعضاء مكتب الإرشاد المجاهدين لن يثنيها عن المضي في تحرير الوطن وإنجاح الثورة المباركة " .

وبرغم أن السلطات الأمنية المصرية لم تعلن رسميا القبض على "عليوة" فإن ابنته مروة أكدت صحة خبر القبض على والده،ا معربة عن قلقها على سلامته، وقالت إنها لم تره بعد.

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