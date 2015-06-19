الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسعي لإفشال مشاورات جنيف

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين

قال مصدر بالأمم المتحدة إن طرفي المشاورات الجارية في جنيف بشأن اليمن وافقا على تمديدها إلى مساء اليوم (الجمعة) رغم تصريح وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين" بأنه ليس متفائلا.



وأضاف المصدر أن أفعال وفد الحوثيين وصالح وتصريحاتـِهم منذ وصولهم إلى جنيف لا تنم عن رغبة حقيقية في الحل، و تابع "إن محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار في اليمن لم تحقق أي تقدم". وألقى وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين" اللوم على وفد الحوثيين قائلا إنهم لم يحضروا إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تـُعقد المشاورات، واكتفوا بالبقاء في مقر إقامتهم".



هذا وقال وزير حقوق الإنسان اليمني "عز الدين الأصبحي" إن نزعة العنف التي تميل جماعة الحوثي إلى مواصلتها، وغيابَ أي مشروع سياسي لديها، هما السببان الرئيسيان لعدم وصول المفاوضات في جنيف إلى أي تقدم ملموس.



ميدانيا على الحدود السعودية اليمنية تتواصل المعارك، حيث قامت طائرات التحالف بشن غارات على مواقع متقدمة جداًعلى الحدود السعودية اليمنية.



وتصدت القوات السعودية لمحاولات اختراق ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لها حدود المملكة في محافظتي الخوبة والطوال.



في غضون ذلك سقط عدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على السلسلة الجبلية المطلة على مناطق في جنوب السعودية، مصدرها الجانب اليمني.

و في داخل اليمن استمرت المواجهات على عدة جبهات في عدن بين المقاومة اليمنية و مليشيات الحوثي و قوات الرئيس المخلوع علي صالح .



وقالت مصادر المقاومة إن مليشيات الحوثي وقوات صالح فشلت في محاولاتها التقدم إلى أحياء عدن عبر عدة جبهات بسبب قوة نيران المقاومة وقصف طيران التحالف العربي لمواقعها.

وأوضحت المصادر أن ذلك جعل تلك المليشيات والقوات تكثف قصفها للمناطق السكنية في عدة أحياء ومناطق في عدن، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في منطقة المنصورة وحي عبد القوي في منطقة الشيخ عثمان.