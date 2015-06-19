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الأمم المتحدة: تنامي الإرهاب بنسبة 81% في 2014

19/6/2015

مبعوثة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – تينا كيدانو

قالت مبعوثة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تينا  كيدانو إن الهجمات التي وصفتها بالإرهابية ارتفعت في عام2014 بنحو 81%   مقارنة بعام  2013 ، وأشارت إلى أن سوريا وحدها تجمع 16 ألف "مقاتل متشدد" ينتمون ل90 بلدا.

 وقالت  تينا  كيدانو  في مؤتمر صحفي  بواشنطن  خلال استعراض التقرير السنوي  لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن جهود مكافحة الإرهاب  إنه على الرغم من توجيه ضربات عسكرية  للقاعدة  وتنظيم الدولة، إلا أن استمرار الحكم الضعيف  في دول مثل العراق وسوريا  واليمن ونيجيريا نتج عنه توفير بيئة  مناسبة  للتطرف والإرهاب.

وأضافت  كيدانو  أن  الرئيس الأمريكي  باراك أوباما  يعمل  مع  شركاء  الولايات المتحدة  لمكافحة تنظيم الدولة   في كل من العراق وسوريا والحد من إمداداته ، من خلال  توجيه الضربات العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.  

 وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، أن الحرب في سوريا شكلت دافعا قويا لبزوغ مجموعات جهادية في العديد من الدول ، مثل  مصر واليمن  وليبيا .

وقالت  كيدانو ، إن إيران ترعى "مجموعات إرهابية" عديدة  في المنطقة  كالحرس الثوري ، وحزب الله اللبناني ،  وبعض المليشيات العراقية  إضافة إلي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي .

وأضافت كيدانو  أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تساهم فقط في العمليات العسكرية  بل أنها تمد شركائها بمعلومات استخباراتية  إضافة إلى مساعدتهم من خلال برامج  لتأمين الحدود والتصدي للإرهاب، وذلك مع الحفاظ على حقوق الإنسان .

المصدر : الجزيرة مباشر
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