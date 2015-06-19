الأمم المتحدة تحذر من جرائم بحق الأطفال بجنوب السودان

النزاع في جنوب السودان

كشفت الأمم المتحدة أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان ارتكبت جرائم قاسية ضد الأطفال بينها خصيهم واغتصابهم وربطهم معا قبل نحرهم.

وقال انطوني لايك رئيس منظمة رعاية الطفولة (يونسيف) في بيان صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع إن "ناجين قالوا إن صبية تعرضوا للخصي وتركوا ينزفون حتى الموت … كما اغتصبت وقتلت فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات و ان أطفالا ربطوا معا قبل ان ينحرهم المهاجمون .. بينما ألقي بعض آخر في مبان محترقة .

واضاف لايك أن العنف ضد الاطفال في جنوب السودان بلغ مستوى جديدا من الوحشية وخطف آلاف الأطفال لجعلهم جنودا مشاركين في القتال ، كما يتم توظيف الاطفال بشكل كبير للانضمام الى صفوف الجماعات المسلحة من الجانبين بوتيرة مثيرة للقلق .

ويعتقد أن عشرات الآلاف قتلوا في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا رغم عدم وجود حصيلة واضحة ، وقتل 129 طفلا على الأقل في مايو / آيار في ولاية الوحدة الشمالية التي شهدت أعنف المعارك في الحرب الأهلية، بحسب اليونسيف.

وبدأت الحرب الأهلية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتخطيط لانقلاب ما أشعل دائرة من عمليات القتل والانتقام في البلاد المنقسمة.