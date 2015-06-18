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مصادر :فتح معبر رفح يوم واحدة فى الاسبوع طوال شهر رمضان

18/6/2015
العالقين بمعبر رفح الحدودى_الجزيرة مباشر

 قالت مصاد فلسطينية ,إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة يوم واحدة فى الاسبوع طوال شهر رمضان الكريم .
 

فيما رصدت كامير الجزيرة مباشر اليوم الخميس حركة المسافرين والعائدين عن طريق معبر رفح الحدودى,فى اليوم السادس على التوالى منذ أن سمحت السلطات المصرية بفتحه السبت الماضى.

أفاد مراسل الجزيرة , أن عدد المسافرين حتى الان بلغ قرابة  3 ألاف شخص, بينما بلغ عدد اللذين قامو بتسجيل أسمائهم للسفر قرابة 15 ألف شخص.

وقال أحد المسافرين أنه سجل  أسمه  على المعبر منذ 8 شهور للسماح له بالعبور , وطالب أخر السلطات المصرية بضرورة فتح المعبر باستمرار لممارسة الحياة الطبيعية دون متاعب أو قلاقل .

وكانت قد أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أول أمس ( الثلاثاء) فى بيان لها ، أنه تقرر تمديد العمل على معبر رفح البرى حتى يوم الجمعة فى كلا الاتجاهين؛ وذلك بناء على تعليمات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى تضامنا مع أبناء شعبنا الفلسطينى.
 

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكى، قد وجه الشكر للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أمس عقب إصداره تعليمات بتمديد العمل بمعبر رفح تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اتصالات حثيثة أجراها فخامة الرئيس محمود عباس لفتح معبر رفح البرى تسهيلا على أبناء شعبنا فى قطاع غزة قبيل شهر رمضان الكريم .
 

وأوضح بيان السفارة الفلسطينية أنه سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تنتهز المناسبة لتهنئة الشعب الفلسطينى والمصرى لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

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