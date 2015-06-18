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مصادر: فتح معبر رفح يوم فى الأسبوع خلال رمضان

18/6/2015
العالقيب بمعبر رفح الحدودى -الجزبرة مباشر

قالت مصاد فلسطينية إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة يوم واحد فى الأسبوع خلال شهر رمضان الكريم .

 وقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر اليوم الخميس حركة المسافرين والعائدين عن طريق معبر رفح الحدودى, فى اليوم السادس على التوالى منذ أن سمحت السلطات المصرية بفتحه السبت الماضى .

وأفاد مراسل الجزيرة أن عدد المسافرين حتى الآن بلغ نحو 3 ألاف شخص, بينما بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للسفر نحو 15 ألف شخص. 

وقال أحد المسافرين إنه سجل  اسمه على المعبر منذ 8 أشهر للسماح له بالعبور, فيما طالب آخر السلطات المصرية بضرورة فتح المعبر باستمرار لممارسة الحياة الطبيعية دون متاعب أو قلاقل .

 وكانت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أعلنت أول أمس ( الثلاثاء) فى بيان لها، أنه تقرر تمديد العمل على معبر رفح البرى حتى يوم الجمعة فى كلا الاتجاهين؛ وذلك بناء على تعليمات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطينى. 

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكى، قد وجه الشكر للرئيس المصرى أمس عقب إصداره تعليمات بتمديد العمل بمعبر رفح تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، أن ذلك جاء ذلك عقب اتصالات حثيثة أجراها الرئيس محمود عباس لفتح المعبر رفح خلال شهر رمضان الكريم .. .

المصدر : الجزيرة مباشر
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