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متطرفون يحرقون كنيسة تاريخية بفلسطين

18/6/2015

أقدم مستوطنون متطرفون على حرق كنيسة "الطابغة" التاريخية في كفار ناحوم على بحيرة طبريا بفلسطين المحتلة.

وأثار الحادث استياء واسعا بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأسفر عن أضرار بالغة في مبنى الكنيسة.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها عثرت على كلمات باللغة العبرية مخطوطة على جدران الكنيسة.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، الخميس إن حريقا واسعا شب في كنيسة (بطيحة) الأثرية، على ضفاف بحيرة طبريا بشمال إسرائيل، وقامت طواقم الإطفاء بإخماده.

وأضافت أنه تمت معاينة خط كتابات مختلفة باللغة العبرية على حائط في المدخل، دون أن تكشف عن فحواها.

وتسمى  كنيسة "الطابغة" التابعة للكنيسة الكاثوليكية كذلك بكنيسة "الخبز والسمك" إذ أنها شيدت إحياء لذكرى معجزة السيد المسيح المذكورة في الأناجيل، وقام فيها بتكثير الخبز لإطعام الفقراء.

 

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