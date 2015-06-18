قطر تنتقد حكم إعدام مرسي وتطالب بإطلاق سراحه

الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته

طالبت دولة قطر بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي معربة عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحقه.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسئول بأن دولة قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي.



وأكد المصدر، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق.

وتأتي دعوة قطر بعد انتقادات دولية لحكم الإعدام على محمد مرسي, حيث انتقدت تركيا الحكم معتبرة إياه بأنه سياسي ولا يستند إلى القانون, كما أعربت الأمم المتحدة في بيان لأمينها العام بان غي مون عن قلقها إزاء حكم الإعدام مشيرة إلى أن الأحكام صدرت بعد محاكمات جماعية قد يكون لها أثر سلبي بعيد المدى على الاستقرار في مصر, كما وصف البيت الأبيض الحكم بأنه "مسيس" ويسبب "قلقا بالغا للإدارة الأمريكية" .

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أول أمس حكماً بالإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريا، و94 غيابيا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي , كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بإعدام 16 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" كما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على 17 آخرين في مقدمتهم مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع.