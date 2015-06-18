البث الحي
منوعات

عودة ألف لاجئ سوري إلى مدينة "تل أبيض"

18/6/2015

عاد نحو ألف سوري إلى بلادهم، بعد لجوئهم قبل نحو 15 يوماً إلى تركيا، هرباً من الاشتباكات التي شهدتها مدينة تل أبيض ومحيطها، شمال محافظة الرقة السورية، وقصف طائرات التحالف الدولي لمناطقهم.

ويواصل السوريون اللاجئون إلى تركيا من تل أبيض ومحيطها العودة إلى مناطقهم، إثر سيطرة فصائل كردية على المدينة، إذ دخل نحو ألف منهم الأراضي السورية، من معبر "أقجه قلعة" الحدودي، المقابل لمعبر تل أبيض على الجانب السوري.

يشار إلى أن القوات التركية زادت من تدابيرها الأمنية على حدودها مع سوريا في الآونة الأخيرة، في حين لُوحظ وجود عدد قليل من السوريين المنتظرين أمام المعبر، من أجل السماح لهم بالدخول إلى تركيا.

واستقبلت تركيا قرابة 23 ألف لاجئ سوري، معظمهم من النساء والأطفال، فرّوا من تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة، شمالي سوريا، حيث يقيمون في المخيمات أو لدى أقاربهم في تركيا.

وسيطرت القوات المشتركة المكونة من "وحدات حماية الشعب" الكردية وفصائل من الجيش الحر – بدعم جوي من قوات التحالف الذي تقوده واشنطن – يوم الاثنين الماضي، على مدينة تل أبيض المحاذية للحدود التركية، بعد معارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعربت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، عن قلقها من ورود تقارير، تحدثت عن استغلال حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري (PYD) – تتبع له وحدات الحماية – للدعم الجوي لقوات التحالف، وتهجيره أعداداً كبيرةً من العرب والتركمان السوريين خارج مناطقهم.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)