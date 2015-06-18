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"رمضانهم_في _السجن" حملة مصرية لدعم المعتقلين

18/6/2015
 شعار الحملة

يطلق الخميس مجموعة من النشطاء المصريين، حملة الالكترونية للتضامن مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية ، تحت عنوان " رمضانهم في السجن" وأطلق النشطاء هاشتاج يحمل أسم الحملة للتفاعل معه الالكترونيا

وقالوا -في بيان تدشين الحملة- إن "هناك مئات الطلبة الجامعيين سوف يقضون رمضان خلف القضبان, لن يفطروا مع أسرهم, لن يلقوا أصدقائهم, فقط سوف يعيشون مع وحشة السجن وبطش السجان".

وأضاف أنه هناك  أسر سوف تجتمع علي الإفطار دون أحد أبنائها، وأسر لن تعيش رمضان كما يجب؛ لأن أحد أبنائها معتقل لا لسبب إلا لتعبيره عن رأيه، وأسر سوف تعيش في مرارة الفراق . وطالبت الدعوة بالكتابة عن المعتقلين وتعريف الرأي العام المحلي والدولي بهم.

كما أشارت الحملة إلى الطالبة إسراء الطويل التي تم اختطافها قبل 18 يوما خلال تنزهها على كورنيش النيل بمنطقة المعادي. وذكرت أن الطالبة -التي نفت وزارة الداخلية المصرية وجودها داخل السجون- تم عرضها على النيابة واحتجازها في سجن النساء، دون توجيه تهمة واضحة لها.

يشار إلى أن إسراء لا تستطيع الحركة بمفردها نظرا لإصابتها في إحدي المظاهرات برصاصة في الظهر أثناء تصورها لفعاليات رافضة للنظام المصري الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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