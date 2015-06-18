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رئيس الوفد الحوثي في جنيف يتعرض للرشق بالحذاء

18/6/2015

رئيس الوفد اليمني في محادثات جنيف يتعرض للرشق بالحذاء

تعرض حمزة الحوثي الذي يرأس وفد جماعة الحوثيين في محادثات جنيف للرشق بالحذاء خلال جلوسه على المنصة من قبل امرأة قالت إنها من عدن.

كما اندلعت معركة بالأيدي على هامش محادثات السلام في جنيف )الخميس( بين أنصار الفصائل المتحاربة المختلفة في اليمن فيما يؤكد على الانقسامات التي أحبطت جهود الأمم المتحدة في الوساطة في هدنة في الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتعمل محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف على الجمع بين الفئات المتنافسة ومن المقرر ان تختتم المحادثات يوم الجمعة أو السبت وتحدث المندوبون عن عدم تحقيق تقدم يذكر نحو التوصل إلى الهدنة التي دعت إليها الامم المتحدة.

وقالت مصادر قبلية إن القتال استمر )الخميس( حيث قتل نحو 30 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين ورجال القبائل في محافظة مأرب بوسط البلاد بينما تعرضت العاصمة صنعاء لضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.

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