البث الحي
منوعات

دمار واسع بالمجمع القضائي بمدينة تعز

18/6/2015

دمار واسع بالمجمع القضائي بمدينة تعز

تستميت ميليشا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محاولة السيطرة على منطقة المجمع القضائي الواقع في منطقة (جبل جرة) الإستراتيجي بمدينة تعز، والذي تسيطر عليه المقاومة الشعبية.

وتظهر صور حصلت عليها الجزيرة مباشر حصريا، حجم الدمار الهائل داخل المجمع بسبب قصف الحوثيين، وقوات المخلوع عليه.

كما تظهر أيضا احتراق وثائق قضائية، وعدد من الرهونات وملفات قضايا المواطنين في تعز.

ويستمر الحوثيون وقوات صالح في القصف العشوائي للأحياء السكنية في مدينة تعز، خاصة أحياء: المدينة القديمة- الاخوة- الجمهوري، وشارع التحرير الاعلى.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في تعز نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ نحو شهرين، ومنعها دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وتخلي السلطات المحلية عن توفير خدمات المياه والكهرباء.

ووصف منسق عمليات الإغاثة للهلال الأحمر القطري في اليمن أحمد حسن الوضع الإنساني في تعز بالكارثي بسبب الحصار الذي يحول دون دخول المواد الغذائية أو المشتقات النفطية إلا القليل منها بعد تنسيق شاق وصعب.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)