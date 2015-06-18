دمار واسع بالمجمع القضائي بمدينة تعز

تستميت ميليشا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محاولة السيطرة على منطقة المجمع القضائي الواقع في منطقة (جبل جرة) الإستراتيجي بمدينة تعز، والذي تسيطر عليه المقاومة الشعبية.

وتظهر صور حصلت عليها الجزيرة مباشر حصريا، حجم الدمار الهائل داخل المجمع بسبب قصف الحوثيين، وقوات المخلوع عليه.

كما تظهر أيضا احتراق وثائق قضائية، وعدد من الرهونات وملفات قضايا المواطنين في تعز.

ويستمر الحوثيون وقوات صالح في القصف العشوائي للأحياء السكنية في مدينة تعز، خاصة أحياء: المدينة القديمة- الاخوة- الجمهوري، وشارع التحرير الاعلى.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في تعز نتيجة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ نحو شهرين، ومنعها دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وتخلي السلطات المحلية عن توفير خدمات المياه والكهرباء.

ووصف منسق عمليات الإغاثة للهلال الأحمر القطري في اليمن أحمد حسن الوضع الإنساني في تعز بالكارثي بسبب الحصار الذي يحول دون دخول المواد الغذائية أو المشتقات النفطية إلا القليل منها بعد تنسيق شاق وصعب.