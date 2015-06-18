المفوض السامي لشئون اللاجئين: الدعم الدولي للسوريين شحيح

المفوض السامى لشؤن اللاجئين (الجزيرة مباشر)

قال المفوض السامى لشئون اللاجئين أنطونيوغوتيريس, إن تركيا أنفقت 6 مليارات دولار مساعدات مباشرة للا جئين, مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين المسجلين فى تركيا وصل الى 1.8 مليون لاجئ حتى الأن.

وأضاف غوتيريس خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم (الخميس) بمدينة أسطنبول التركية أن الدعم الدولى للاجئين فى سوريا, ولبنان, والأردن, بات شحيحا للغاية, داعيا لإتخاذ إجراءات تتضمن سلامة اللاجئين عند انتقالهم من دولة الى أخرى, متوقعا موافقة الاتحاد الأوروبى على تلك الإجراءات .

كما أعرب المفوض السامى لشئون اللاجئين, عن غضبه الشديد من سوء أحوال اللاجئين فى العالم بسبب كثرة الحروب التى تشهدها البلاد .

وقد أظهر تقرير صدر أمس (الأربعاء) عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد سجّل أعلى مستوياته وهو مستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة.

كما أظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الصادر عن المفوضية, ارتفاعاً حاداً في عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، مع بلوغ عدد النازحين قسراً 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنةً بـ51.2 مليون شخص قبل عام وبـ37.5 مليون شخص قبل عقد مضى. وأشار تقرير المفوضية إلى أن عدد اللاجئين والنازحين داخلياً آخذ في الارتفاع, منطقة تلو الأخرى.

وأوضح التقرير أنه فى الأعوام الخمسة الأخيرة، اندلع 15 صراعاً على الأقل أو أشعل فتيله من جديد.

وبين التقرير أن ثمانية في أفريقيا (كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان وبوروندي هذا العام)، وثلاثة في الشرق الأوسط (سوريا والعراق واليمن)؛ وواحد في أوروبا (أوكرانيا) وثلاثة في آسيا (قيرغيزستان وفي عدّة مناطق في ميانمار وباكستان).

وأضاف أنه تم التوصل إلى حل لبعض هذه الأزمات، في حين أن معظمها لا يزال يتسبب بموجات نزوح جديدة.

وفي عام 2014، تمكّن 126,800 لاجئ فقط من العودة إلى وطنهم، وهذا العدد هو الأدنى منذ 31 عاما "بحسب التقرير