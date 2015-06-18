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القدس تتزين لرمضان

18/6/2015

كعادتها عروس رغم من يحيط بها من آلام واحتلال، إنها مدينة القدس المحتلة التي قررت التزين استقبالا لشهر رمضان الكريم، فيما وقف الشباب على لوحات من الأخشاب حتي يتمكنوا من مد الأنوار في شوارع القدس، معلنين الاحتفال بالشهر الكريم، وذلك رغم أنف الاحتلال الذي قام بتوقيف عدد من شباب البلدة القديمة بتهمة تزين الشوارع.

كاميرا الجزيرة جابت في القدس، والتقت أحد مشرفى عملية التزين، والذي قال إن الهدف  من تلك الزينة هو التأكيد على حب القدس، ومحاولة مواجهة خطط الاحتلال الإسرائيلي بتهويد القدس.

وأضاف أن خطة تزين البلدة وضعت قبل ثلاثة شهور، وأن فريق من شباب البلدة أعمارهم تتراوح ما بين الثامنة وحتي العشرين،  قاموا بنقش أسماء الله الحسنى الـ99 على بلورات نورية، ومد أفرع النور بين شوارع المدينة. وشدد الشباب على أنهم يهدفون بذلك إلى التأكيد على أن القدس عربية وستظل كذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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