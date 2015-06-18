الفلسطينيون يرفعون أول الملفات للجنائية الدولية

الفلسطينيون يرفعون أول ملفاتهم ضد إسرائيل للجنائية الدولية

يرفع الفلسطينيون الأسبوع المقبل أول ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقناع المدعية بفتح تحقيق جنائي حول جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) حسبما أعلن مسؤول فلسطيني .

وقال "عمار حجازي" المسؤول في الشؤون الخارجية الفلسطينية، وهو طرف في التحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، في رام الله إن هذا الملف الذي يضم عشرات الصفحات غير الأجزاء المرفقة سيسلم إلى المدعية "فاتو بن سودا" في 25 من يونيو /حزيران.

وقال حجازي إن الملف سيقدم للمدعية العناصر اللازمة أو الأرقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية لإقناعها بفتح تحقيق "في اقرب فرصة".

وأضاف حجازي أنه لن يتناول وقائع محددة لأن الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية.

وكانت "بن سودا" قررت في يناير / كانون الثاني القيام بفحص أولي للأحداث التي وقعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو / حزيران 2014 والتي تحولت إلى حرب على غزة في يوليو / تموز و أغسطس / آب واستنادا إلى ذلك قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.

وأثار هذا الإجراء استياء (إسرائيل) التي تتذرع بحقها في الدفاع عن نفسها وحرصها على حماية المدنيين وبأنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وتتهم الدولة العبرية حماس التي تسيطر على قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب وتعرب عن قلقها من انحياز ضدها في المحافل الدولية.