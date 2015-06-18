البث الحي
منوعات

أطول أيام رمضان في أيسلندا وأقصرها في الأرجنتين

18/6/2015

إفطار رمضاني
 

يصوم المسلمون في مدينة ريكيافيك الإيسلندية أطول نهار في العالم لشهر رمضان العام الحالي، ويصومون بمعدل 22 ساعة و34 دقيقة، بينما يصوم مسلمو مدينة أوشوايا الأرجنتينية نهاراً مدته 8 ساعات و57 دقيقة فقط.

وحسب مواقيت الصلاة، التي أعلنت عنها رئاسة الشؤون الدينية التركية، فإن أطول يوم يؤدي فيه المسلمون فريضة الصيام سيكون 21 يونيو/حزيران، وهو في الوقت نفسه أطول يوم في العام، وتبدأ مدة الصيام بالتناقص في نصف الكرة الشمالي، فيما تبدأ بالتزايد في نصف الكرة الجنوبي.

وتبلغ ساعات الصيام في مدينتي كيرونا السويدية، وترومسو النرويجية 22 ساعة تقريبًا، وتنخفض في مدن استوكهولم السويدية، وأوسلو النرويجية وكوبنهاغن الدانماركية إلى 20 ساعة.

وفي غرب أوروبا يصوم المسلمون في برلين 18ساعة و22 دقيقة، وفي بروكسل 18ساعة و9 دقائق، وفي أمستردام 18ساعة و24 دقيقة، وفي باريس 17ساعة و49 دقيقة، وفي لندن تتجاوز ساعات الصيام 18ساعة بقليل.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)