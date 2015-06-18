أطول أيام رمضان في أيسلندا وأقصرها في الأرجنتين

إفطار رمضاني

يصوم المسلمون في مدينة ريكيافيك الإيسلندية أطول نهار في العالم لشهر رمضان العام الحالي، ويصومون بمعدل 22 ساعة و34 دقيقة، بينما يصوم مسلمو مدينة أوشوايا الأرجنتينية نهاراً مدته 8 ساعات و57 دقيقة فقط.

وحسب مواقيت الصلاة، التي أعلنت عنها رئاسة الشؤون الدينية التركية، فإن أطول يوم يؤدي فيه المسلمون فريضة الصيام سيكون 21 يونيو/حزيران، وهو في الوقت نفسه أطول يوم في العام، وتبدأ مدة الصيام بالتناقص في نصف الكرة الشمالي، فيما تبدأ بالتزايد في نصف الكرة الجنوبي.

وتبلغ ساعات الصيام في مدينتي كيرونا السويدية، وترومسو النرويجية 22 ساعة تقريبًا، وتنخفض في مدن استوكهولم السويدية، وأوسلو النرويجية وكوبنهاغن الدانماركية إلى 20 ساعة.

وفي غرب أوروبا يصوم المسلمون في برلين 18ساعة و22 دقيقة، وفي بروكسل 18ساعة و9 دقائق، وفي أمستردام 18ساعة و24 دقيقة، وفي باريس 17ساعة و49 دقيقة، وفي لندن تتجاوز ساعات الصيام 18ساعة بقليل.