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أطفال سوريا يتعلمون بالمساجد بعد قصف المدارس

18/6/2015

أطفال سوريون في عمر الزهور يتجمعون في حلقات تعليمية يحفظون القرآن الكريم، ويدرسون اللغة العربية في أحد مساجد ريف حلب حيث اضطر معلموهم إلى اللجوء للمساجد لتعليمهم بعد قصف طيران النظام السوري للمدارس.

في صوت جماعي، يردد الأطفال في إحدى الحلقات  قوله تعالى "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور" , إلا أنك تجد الموت أقرب في عيونهم بسبب البراميل المتفجرة التي قد يتعرضوا لها في أي لحظة. يقول أحد الأطفال إن مدرسته قصفت في حين تم تشريد معلميه.

يقول أحد المعلمين إن الفريق يعمل عبر إمكانات بسيطة، ومطبوعات قليلة ومع ذلك نقوم بتعليمهم وتشجيعهم؛ لكن هناك احتياج إلى دعم, موضحاً أنهم لجؤوا إلى المساجد بسبب انقطاع الأطفال عن الدراسة بعد التهديدات والمخاطر التي تهدد المدارس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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