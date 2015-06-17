وزير الدفاع الأمريكي: تنظيم الدولة يهدد أمريكا

وزير الدفاع الأمريكي – آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن تنظيم الدولة يهدد الأمن القومي الأمريكي كما يهدد دول الشرق الأوسط ، ويجب أن يتم التعامل معه لهزيمته وإلى الأبد .

وأشار آشتون في ندوة عقدت بمقر مجلس النواب الأمريكي لمناقشة إستراتيجية واشنطن في منطقة الشرق الأوسط – إلى أن الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة تنظيم الدولة ، تتضمن وترتبط بالتحالف الدولي الذي يتعاون للقضاء على تنظيم الدولة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الأمريكية أيضا تتضمن وجود حكومة عراقية متآلفة وقادرة على العمل دون طائفية – على حد قوله .

وقال الوزير الأمريكي إن الإستراتيجية الأمريكية تتضمن أيضا قطع موارد الإمداد التي تساعد تنظيم الدولة وأيضا تقديم العون للقوات العراقية، وأشار إلى الحملة الجوية وبرامج الدعم والتدريب والتسليح المقدمة للقوات العراقية .

وأشار إلى أن الحملة على تنظيم الدولة تتطلب دعما محليا وشرعيا لتحقيق النصر على هذا التنظيم ، كما يتضمن هذا جمع المعلومات الاستخباراتية الصحيحة حول هذا التنظيم ، ولفت إلى تحديد السبل التي يتدفق عبرها المقاتلين الأجانب للالتحاق بتنظيم الدولة وإعاقة هذا التدفق.. كما أشار آشتون إلى ضرورة بحث طرق تقديم الدعم للمضارين من العمليات الدائرة على يد تنظيم الدولة .

بدوره، قال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن الحكومة العراقية تحاول التوصل إلى حكومة تحظى بالتوافق، وذلك في ظل ما وصفه بالصراع بين السنة والشيعة وتفشي الطائفية، وهو ما يفضي إلى تقويض ما يتم من عمل وجهد .

وأضاف ديمبسي إن التحول الإيجابي سيطفو على السطح من خلال الإدارة الأمريكية، وهو ما عبر عن رضاه عنه ، وأشار إلى أن الحل العسكري ليس هو الحل الوحيد في التعامل مع تنظيم الدولة ، مقترحا زيادة رقعة الحملة العسكرية الجوية التي تجري حاليا .