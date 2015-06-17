مئات العائلات العراقية النازحة تعود إلى تكريت

عائلات تعود لتكريت بعد النزوح لنحو عام

بدأت مئات العائلات النازحة من تكريت بالعودة الى منازلها بعد مدة نزوح دامت نحو عام كامل ، وأشارت مصادر رسمية عراقية إلى أن نحو 400 عائلة عادت الى منازلها في المدينة.

وتبذل الحكومة العراقية جهودا لإعادة بقية العائلات النازحة الى تكريت والمدن الأخرى،والذي نزحوا من مناطق متعددة من محافظة صلاح الدين.

وقامت شرطة محافظة صلاح الدين بتأمين مدينة تكريت بعد ان فككت اكثر من 1700 عبوة ناسفة، وأكثر من مئتي دار ملغمة.

كان أهالي تكريت قد نزحوا من مدينتهم في الأشهر الماضية بسبب سيطرة التنظيم على مناطقهم، ورجعوا محاطين بحراسة أمنية فيما لوح بعضهم بالأعلام العراقية في ما أشار البعض الآخر بعلامات النصر.