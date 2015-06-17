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الشكمجية .. حكايات نسائية مصورة

17/6/2015

غلاف كتاب "نفس عميق"
 

"الشكمجية..موجودة في كل بيت.. جواها تلاقي كنز من الذكريات والمواقف والحكايات.. مشحونة بمشاعرنا المتلخبطة بضحكاتنا ودموعنا.. بتحكي همومنا وأحلامنا كشابات وشبان في مجتمعنا اللي مليان تناقضات.. كل عدد من أعداد الشكمجية بيتناول قضية اجتماعية شائكة من منظور نسوي وحقوقي".

هكذا يعرف مسئولو "الشكمجية" المصرية مجلتهم الأولى في فن الكوميكس (الرسوم المصورة) المخصص للحديث عن الموضوعات التي تهم النساء في الوطن العربي.

"حكاوي الشكمجية هي محاولة لكسر الصمت والإنكار حول مختلف القضايا بس بقوة الكلمة وخفة الريشة" تضيف المجلة في التعريف بنفسها.

تتناول المجلة قضايا الشابات والشباب المختلفة في المجتمع من منظور نسوي وحقوقي. وتصدر عن نظرة للدراسات النسوية. وصدر العدد الأول منها في نوفمبر من العام الماضي.

وتستعد المجلة مؤخرا لنشر إصدار جديد يحمل عنوان "نفس عميق" وهو من ضمن سلسلة إصدارات إلكترونية حصرية تحت عنوان "الشكمجية أونلاين" ناتجة عن أنشطة وورش عمل تفاعلية تنظمها المجلة

وعن آخر ورشة قامت "الشكمجية" بتنظيمها، تقول فاطمة منصور رئيسة تحرير المجلة إن ورشة العمل الأخيرة كانت ورشة حكي وكتابة سيناريو للكوميكس، مشيرا إلى أن هدفها  تدريب المشاركين على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة إبداعية. وأضافت قائلة "خرجنا من الورشة بـ 7 حكايات مذهلة، تحولت لـ 7 قصص كوميكس غاية في الروعة، قررنا نشرها في إصدار مجمع تحت اسم نفس عميق.

ويصدر كتاب الكوميكس "نفس عميق" خلال الأيام القليلة القادمة، وتتوفر نسخة إلكترونية منه عبر موقع kotobna.net وتطبيق Kotobna للهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وفن "الكوميكس" عبارة عن قصة مصورة تتكون من مجموعة صور تحكى أحداثا متتابعة، ويكون نص الكلام ما بين الشخصيات في رسم ضمن دائرة. ومن أشهر شخصيات فن الكوميكس: طرزان- باتمان- سوبرمان- تان تان.

المصدر : الجزيرة مباشر
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