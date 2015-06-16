هادي والحوثيون يرفضون الحوار

رفض الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي إجراء أي حوار مع الحوثيين ،معتبرا أن الحوار معهم يعني العودة إلى نقطة الصفر،وفي نفس الوقت رفض الحوثيون أي حوالا مع هادي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

. .

وقال هادي في كلمته التي القاها امام الاجتماع الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة " لن نقبل مطلقا بأي حال من الأحوال بالعودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح

وأكد هادي أن وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات جنيف سيتناقش فقط سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها . مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الذهاب إلى جنيف هو رغبة حكومته في التخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال ما أسماه بانصياع الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح لقرارا مجلس الأمن



من جانبه قال محمد الزبيري عضو وفد الحوثيين في مباحثات جنيف أن الحوثيون و"حلفاءهم " دون أن يسمي هؤلاء الحلفاء يرفضون اي حوار مع الحكومة اليمنية التي زعم أنها حكومة غير شرعية .

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن جماعة الحوثي مهتمة بالحوار مع المملكة العربية السعودية بوصفها قائد التحالف العربي ضد الحوثيين.

.ودعا الزبيري السعودية الي الحوار من أجل وقف ما اسماه بالعدوان ،في إشارة إلى الضربات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد مواقع الحوثيين في اليمن منذ 26 مارس الماضي

. .

وتسعي الأمم المتحدة وعدة جهات دولية إلى إقناع وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمشارك في محادثات جنيف وحزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي الي الموافقة على هدنة إنسانية في حال عدم التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار

.

وكانت الأزمة اليمنية قد بدأت حينما قامت ميلشيات جماعة الحوثي بدخول العاصمة اليمنية صنعاء تحت قوة السلاح وسيطرتهم علي جميع مؤسسات دولة السيادية وتمددهم بعد ذلك إلى باقي المدن اليمنية ، وهو ما أدى إلى هروب الرئيس الشرعي هادي منصور الي عدن ومنها إلى السعودية ،وبعدها تم تشكيل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لوقف العدوان الحوثي المدعوم من ايران علي اليمن