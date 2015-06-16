منظومة الإسعاف الخارجي بريف ادلب

بدأت منظومة الإسعاف الخارجي في ريف ادلب عملها أولا في مدينة حمص، حيث نقلت780 جريحا من ميدان الساعة بحمص إلى الحدود التركية، رغم سيطرة جيش النظام السوري على الحدود في ذلك الوقت.

كانت عمليات النقل تستغرق يوما أو يومين، واستشهد خلالها بعض المسعفين أثناء نقل الجرحى، خاصة مع غياب التنسيق مع الجانب التركي في ذلك الوقت.

وقال أحد المسعفين، إنه تم تجهيز أكبر عدد ممكن من السيارات الخاصة وتحويلها إلى سيارات إسعاف لنقل الجرحى، كما كانت تجهز بالمعدات الطبية المتاحة لديهم، إضافة إلى تشكيل فريق لنقلهم إلى المستشفيات القريبة أو الحدود التركية، مشيرا إلى الظروف الصعبة من حيث القصف والبراميل المتفجرة التي كان ومازال يستخدمها النظام السوري.

وأضاف أنه تم تجهيز كشوف بأسماء القتلى والجرحى وأماكن استشهادهم وعناوينهم وكافة المعلومات التي تتعلق بهم، مؤكدا أن أعداد القتلى وصلت إلى 400 شخص في معارك متفرقة خلال الشهر الماضي فقط.