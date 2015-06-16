مرسي وبديع يستقبلان أحكام الإعدام بابتسامة وشارة رابعة

استقبل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحكم الصادر بحقه اليوم الثلاثاء بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون " بايتسامة عريضة"، وقام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالفعل ذاته، كما رفع شارة رابعة ردا على أحكام اليوم.

ومن جانبها وصفت هيئة الدفاع عن المتهين الأحكام الصادرة اليوم بـ" المسيسة" ولا تستند إلى أدلة وسيتم الطعن عليها.

وبدا الرئيس المعزول ثابتا في جلسته، لا يتحرك بينما علت وجهه ابتسامة عريضة، أثناء النطق بالحكم.



وصدر اليوم الثلاثاء بحق الرئيس المصري حكمان الأول بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ" التخابر مع حماس" فيما حكم بالإعدام على 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما حكم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون " بالإعدام إلى جانب 107 بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.

كما استقبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين الحكم بالابتسامة ذاتها ورفع قيادات الإخوان شارة رابعة ردا على أحكام الإعدام والمؤبد.