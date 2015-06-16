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محسوب: أحكام الإعدام رسالة موجهة للشعب

16/6/2015

الدكتور محمد محسوب
 

انتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق، أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان.

وقال محسوب في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن أحكام الإعدام ليست ضد مرسي، لأنه أكد أن ثمن الشرعية حياته وهو يقبل بتلك التضحية، لكنها ضد الشعب المصري وحرياته وحقوقه وحقه في الاختيار والمحاسبة وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات.

وأضاف محسوب، إن شهري يونيو ويوليو هما شهرا المحاسبة للسيسي ونظامه، بعد عامين كاملين من الانقلاب، وعام من تولي السيسي منصب الرئاسة.

وأشار محسوب إلى أن الانقلاب حاول إقناع المصريين أن عزل مرسي حدث بسبب وجود مخاوف تحيط بالدولة المصرية ومشاكل تهدد الدولة بالانهيار، وأن شبح الحرب الأهلية يهدد المجتمع، وزعم أن هناك نية لبيع أصول الدولة، وأن هناك فصيلا يستأثر بالحكم، لكن بعد مرور عامين لم يتحقق أي تحسن في هذه الملفات، بل ساءت حتى أصبحت البلاد على شفا كارثة، على حد قوله.

واعتبر محسوب أن الرسالة المقصود توصيلها للشعب المصري من هذه الأحكام هي أنه لا يجب عليه أن يختار، ويجب أن يقبل بأي رئيس يفرض عليه، ولا يطرح أي أسئلة بخصوص البرلمان أو مصير أموال المعونات الخارجية. لأن من يسأل سيتلقى الرصاص أو الاعتقال أوحكم بالإعدام. وبالتالي فإن الشعب الذي وجهت إليه الرسالة ينتظر منه العالم أن يرد برفضها والتمسك بحقه في الاختيار والمحاسبة وبمطالب يناير، وأنه ولن يتنازل عنها.ش

المصدر : الجزيرة مباشر
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