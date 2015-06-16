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لوحات لأطفال سوريا: أوقفوا ترويعنا

16/6/2015

وقفة أطفال سوريين بادلب
 

نظم أطفال سوريون نازحون وقفة بإحدى المخيمات بريف ادلب، رفعوا خلالها لوحات صامتة،  طالبوا فيها بنزع السلاح من المخيمات، وعدم إطلاق النار فيها وترويعهم.

كما رفع الأطفال لافتات كتب عليها "نطالب بإيقاف إطلاق النار في المخيمات" و"ما أحلى أن نعيش في خير وأمان" و"أخي حامل السلاح، مكانك ليس هنا" و"احموا طفولتنا من رصاصكم" ووفروا رصاصكم لجبهات القتال".

وتخلل الوقفة  قصيدة رثاء من أحد أطفال المخيم، تعبر عن  المعاناة التي يعيشها الأطفال جراء انتشار السلاح في المخيمات، إضافة الى سوء الحالة المعيشية في  المخيم الواقع بريف ادلب.

وناشد أحد شباب المخيم المسئولين عن المخيمات بضرورة نزع السلاح من المخيمات، وخاصة المخيمات في الداخل السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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