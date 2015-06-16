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كلارك :يجب إطلاق سراح مرسي وإعادته للحكم

16/6/2015

رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق

انتقد "رمزي كلارك" وزير العدل الأمريكي الأسبق أحكام الإعدام الجماعية في مصر، خاصة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبر أنها "ستقلق كل مواطن مصري شريف".

ودعا "كلارك" في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة مباشر، إلى إطلاق سراح مرسي وإعادته إلى الحكم ليكمل فترته الانتخابية.

وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية قال كلارك "الولايات المتحدة ولمدة طويلة دعمت العسكر والجيش على حساب طموحات الشعب المصري".

وتابع "الرئيس مرسي فاز في انتخابات نزيهة وشفافة، وكان رجلا جيدا، ويجب إعادته إلى منصبه من أجل استمرار المسار الديمقراطي في مصر".

وطالب كلارك الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما بتوصيل "رسالة غضب" للسيسي والقادة العسكريين في مصر، لأن تلك الأحكام ستؤدي إلى قلاقل كثيرة في مصر. مشيرا إلى أن الانتهاكات الحقوقية في مصر تطال كل ألوان الطيف السيسي.

واتهم كلارك الإدارة الأمريكية بالمسئولية عن عسكرة الحياة السياسية في مصر.

ودعا وزير العدل الامريكي السابق الشعب المصري إلى التحلي بالهدوء والتمسك بالسلمية في مواجهة السلطة العسكرية. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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