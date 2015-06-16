البث الحي
منوعات

قضية التخابر .. 16 إعدام حضوري وغيابي و14 مؤبدا

16/6/2015

تضمن حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي, في القضية المعروفة إعلامياً "التخابر مع حماس" الحكم حضورياً بالإعدام شنقاً على نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول أحمد عبد العاطي والقيادي بالإخوان محمد البلتاجي .

كما تم الحكم بالإعدام غيابياً على كل من محمود عزت النائب الأول لمرشد الإخوان، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، والحسن خيرت الشاطر، وعمار أحمد البنا، وأحمد رجب، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر مشالي، وأحمد محمد أسامة القعيد، وحسين محمد القزاز، وعماد شاهين، وإبراهيم فاروق، وإبراهيم الزيات .

كما تم الحكم بالسجن المؤبد على كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي، سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وصفوت حجازي، وجهاد الحداد، وعيد محمد إسماعيل، والصحفي إبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، وخليل أسامة .

وشمل الحكم حبس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق السفير محمد رفاعة الطهطاوي, وسكرتير مرسي, أسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات.

كما شمل الحكم انقضاء الدعوة الجنائية على الدكتور فريد إسماعيل عضو البرلمان السابق عن حزب الحرية والعدالة  لوفاته داخل السجن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)