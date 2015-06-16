قضية التخابر .. 16 إعدام حضوري وغيابي و14 مؤبدا

تضمن حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار شعبان الشامي, في القضية المعروفة إعلامياً "التخابر مع حماس" الحكم حضورياً بالإعدام شنقاً على نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول أحمد عبد العاطي والقيادي بالإخوان محمد البلتاجي .



كما تم الحكم بالإعدام غيابياً على كل من محمود عزت النائب الأول لمرشد الإخوان، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، والحسن خيرت الشاطر، وعمار أحمد البنا، وأحمد رجب، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر مشالي، وأحمد محمد أسامة القعيد، وحسين محمد القزاز، وعماد شاهين، وإبراهيم فاروق، وإبراهيم الزيات .

كما تم الحكم بالسجن المؤبد على كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسي، سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وصفوت حجازي، وجهاد الحداد، وعيد محمد إسماعيل، والصحفي إبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، وخليل أسامة .

وشمل الحكم حبس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق السفير محمد رفاعة الطهطاوي, وسكرتير مرسي, أسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات.

كما شمل الحكم انقضاء الدعوة الجنائية على الدكتور فريد إسماعيل عضو البرلمان السابق عن حزب الحرية والعدالة لوفاته داخل السجن.

