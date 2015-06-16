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عمار البلتاجي: أحكام الإعدام أوامر عسكرية بامتياز

16/6/2015

قال عمار البلتاجي، نجل القيادي  في جماعة الإخوان المسلمين "محمد البلتاجي"، إن أحكام الإعدام على والده وقيادات الإخوان ليست إلا  أوامر عسكرية،  وأن المنظومة القضائية مغيبة تماما.

وأضاف البلتاجي في مؤتمر لتحالف دعم الشرعية بمدينة اسطنبول التركية، إن مثل هذه الأحكام  لا تختلف في شيء عن عمليات القتل في ميادين مصر والتي أعقبت الانقلاب العسكري  في الثالث من يوليو 2013.

وأشار البلتاجي إلى أن حكم الإعدام على والده جاء انتقاما منه نتيجة مواقفه في مجلس الشعب خلال السنوات الماضية، ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني.

 وحول قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قال البلتاجي إن هذه القضية ما هي إلا محاكمة للثورة ورموزها من قبل الثورة المضادة. موكدا على أن الثورة والمصريين في خطر، لأن السلطة الحالية لا تبقى كرامة للمصريين من خلال ممارساتها منذ الانقلاب، مؤكدا على أنها فرصة جيدة للاصطفاف  الوطني.

وفي سياق متصل قال عماد صابر النائب السابق في مجلس الشعب المنحل عام 2012  أن البرلمان  المصري الشرعي سيعمل على إسقاط الانقلاب، وسيخاطب كافة البرلمانات مستخدما  جميع الوسائل  لفضحه في جميع أنحاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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