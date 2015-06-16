ردود فعل واسعة على مواقع التواصل عقب الحكم بإعدام مرسي

لحظة النطق بالحكم على مرسي -(الجزيرة مباشر)

توالت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحكم بالإعدام علي الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من حركة حماس وحزب الله اللبناني في القضيتين المعروفتيم إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، و" الهروب من سجن وادي النطرون".



وعقب الحكم أطلق نشطاء على موقعي فيسبوك وتويتر هاشتاج #لا_يقبلون_الضيم وهاشتاج#القضاء_الهزلي واللذين احتلا أكثر الهاشتاجات تداولاً في مصر.

كما غرد النشطاء المعارضون للنظام الحالي في مصر على هاشتاج #محاكمة_مرسي، و#freemorsi، و #‏الرئيس_أقوى.

حيث كتب وائل أبو محسن: لولا رعاية الله ثم نعمة ?#‏الحسم_العسكري ..لعُلق هنية وإخوانه على المشانق كما يعلق قادة الإخوان فى مصر الآن.

وعلق الكاتب التركي إسماعيل باشا على تويتر: قلت وأقول للأخوة المصريين إن بلدكم محتل أنتم لستم بحاجة الأن إلى إلى ثورة بل إلى تحرير بلدكم من يحكمه وإلى المحتل ولو مصري الجنسية.

وكتب محمد البطيخ: الآن عرفت لماذا كرر الله قصة موسى وفرعون في القرآن!! لأن الفراعنة يتجددون في كل زمن ولنعلم أن هلاكهم قريب و أن العاقبة للمتقين ?#‏محاكمه_مرسي

وكتب نواف بن سلم: لن ينالوا من أناس شعارهم الموت في سبيل الله أسمى أمانينا.

وكتب بكر على العطار: محكمة دنشواي التي درسناها في التاريخ على أنها مذبحة بشعة للاحتلال الانجليزي تتوارى خجلا أمام محاكمات اليوم التي تعدم العشرات في قضايا ملفقة.

وكتب أشرف عطية: ايه القاضي اللي مش عارف يقرا الكلام اللي كاتبه ده

وكتبت عائشة نجلة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر: ?#‏شرف التخابر مع ?#‏حماس .. فهنيئاً لكم ..

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فيكفيكم عند الله فخراً ان يكون حكمهم لنصرتكم للقضية الفلسطينية .

وكتب نجل الرئيس المعزول محمد مرسي على تويتر موجهاً حديثه للقاضي: انت مرعوش كدة ليه ما تنشف .. اخترت تبقى قد اختيارك, تصدق احنا اترعبنا .

وعلق الكاتب محمد عصمت سيف الدولة: أحكام سياسية ?#‏محسوبة بامتياز مع تأييف قضائى. السلطة القوية المنتصرة تواصل اعدام خصومها.

وكتب على خفاجي: رائد العطار اللي استشهد في 21 اغسطس 2014 بغزة على يد الاحتلال

خد اعدام انهاردة على يد القاضي شعبان الشامي

وكتب عمار نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي: الله أعلم .. حين يحين الأوان يا سيسي .. من سيعدم من .