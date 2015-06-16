تنظيم القاعدة يعلن مقتل زعيمه في جزيرة العرب

ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن – الفرنسية

أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل زعيمه ناصر الوحيشي في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار الجمعة الماضية في حضرموت شرق اليمن.

وجاء تأكيد نبأ مصرع الوحيشي في بيان بالفيديو بثه التنظيم صباح اليوم الثلاثاء على شبكة الإنترنت، في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار استهدفت إلى جانبه "اثنين آخرين من المجاهدين".

وورد في البيان أن التنظيم عيَّن قاسم الريمي المكنى بأبي هريرة زعيما جديدا له خلفا لناصر الوحيشي الذي كان قد نُصِّب من قبل نائباً للرجل الأول في القاعدة أيمن الظواهري.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد قالت إن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت قائد فرع تنظيم القاعدة في اليمن ناصر الوحيشي بغارة جرت الأسبوع الماضي، وأسفرت -بحسب "سي إن إن"- عن مقتله.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين -لم تذكر أسماءهم- أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لمعرفة ما إذا كان زعيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" قتل في الغارة التي جرت في التاسع من يونيو/حزيران الجاري.

وقال مسؤول في الاستخبارات الأميركية للصحيفة -طالبا عدم نشر اسمه- "نحن نحاول التأكد من مقتله".

لكن شبكة "سي ان ان" نقلت عن مسؤولين أمنيين يميين تأكيدهما أن الوحيشي قتل الجمعة في 12 يونيو في منطقة حضرموت في جنوب اليمن.

وعين الوحيشي في 2013 نائبا لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مدرج على اللائحة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية الأجنبية". وقد عرضت واشنطن 45 مليون دولار مكافاة لمن يرشدها إلى ثمانية من قادته وبينهم الوحيشي.

يأتي الإعلان عن هذه الغارة غداة إعلان حكومة طبرق الليبية مقتل القيادي الجزائري المرتبط بتنظيم القاعدة مختار بلمختار في غارة نفذتها طائرات حربية أمريكية في شرق ليبيا ليل السبت، بينما اكتفت واشنطن بتأكيد الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بلمختار.