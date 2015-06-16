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المرزوقي: أحكام الإعدام في مصر خطيئة أخلاقية

16/6/2015

المرزوقي
 

قال الرئيس التونسي السابق  "المنصف المرزوقي" إن أحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان إنما تمثل "خطيئة أخلاقية"، كما وصفه ب"الحكم المسيس الذي يفتقد إلى ابسط قواعد المحاكمة العادلة".

وأضاف المرزوقي في مداخلته على قناة "الجزيرة مباشر"، إن الوضع يتطلب  مصالحة  شاملة لتعود مصر إلى مكانتها في المنطقة.  لأن مثل هذه الأحكام ستزيد  من وتيرة العنف في مصر، وستكون لها تأثير على المنطقة بأكملها.

وأشار المرزوقي إلى مخاطبته العديد من رؤساء الدول العربية والأفريقية ودعوتهم إلى التدخل بكل قواهم  لمنع تنفيذ الحكم، والذي سيكون  له تبعات هائلة إذا تم، ودعا إلى الاستعداد لمحاكمة النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية. معتبرا أن قاضي محاكمة مرسي ليس له أي علاقة بالقضاء.

واعتبر المرزوقي أن الأوان قد حان لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم العربي،  مؤكدا أنها أكبر مثال للانتقام من الخصم السياسي، ووضع من البربرية لم يشهدها العالم العربي من قبل.

وأكد المرزوقي أن ثورات الربيع العربي لم تنته، ولكنها تمر بمسار صعب وطويل، لكن الثورات المضادة ستهزم لا محالة.

واعتبر المرزوقي أن المقاومة السلمية هي الطريق الصحيح  لأصحاب  القضية،  وأنه يجب  على  الجميع دعم الحوار في مصر، لأن عدا ذلك سيؤدي إلى خراب، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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