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الشامي.. الحاكم بالمؤبد لرئيس "الثورة" والحرية للمخلوع

16/6/2015
 المستشار الشامي خلال النطق بالحكم على الرئيس المعزول (الجزيرة مباشر)

أصدر اليوم الثلاثاء المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة حكماً على  الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس فيما قضى بالإعدام شنقاً على 16 من قيادات الإخوان في مقدمتهم  نائب مرشد جماعية الإخوان المسلمين خير ت الشاطر ومدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول أحمد عبد العاطي والقيادي بالإخوان محمد البلتاجي.

ويعد المستشار  الشامي, رئيس الدائرة الـ15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، وهو رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب, وقد حكم في عدة قضايا أثارت الرأي العام خلال العامين الماضيين, ومن أبرز القضايا التي حكم فيها وينظرها الآن أمام المحكمة بالإضافة إلى قضية " التخابر مع حماس" و" الهروب من سجن وادي النطرون ":

–  حكم بتأييد قرار النائب العام، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في أموالهم.
–  حكم بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع
– حكم بالسجن المؤبد على أحد أعضاء حركة "حازمون"، التي يتزعمها الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل
– حكم بالإعدام على 26 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية السويس"
– ينظر الآن محاكمة 26 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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