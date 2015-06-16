السجن 4 سنوات على زعيم المعارضة البحرينية

مظاهرات لجمعية الوفاق البحرينية – رويترز

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية اليوم الثلاثاء إنه صدر حكم بالسجن أربع سنوات على أمين عام الجمعية الزعيم المعارض علي سلمان لاتهامات تتصل بالتحريض على النظام الحاكم.



ويواجه سلمان اتهامات بإهانة وزارة الداخلية وازدراء طائفة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين, إلا أن المحكمة براءته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على حسابها الرسمي على موقع تويتر "النظام يدفع باتجاه التأزيم ويصدر حكما بالسجن 4 سنوات" .