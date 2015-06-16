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الخميس غرة رمضان في غالبية الدول الإسلامية

16/6/2015

أعلنت السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين واليمن وغالبية الدول العربية والإسلامية أن الخميس الموافق 18 يونيو 2015 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال رمضان الثلاثاء. وبذلك يصبح غدا الأربعاء الموافق 17 يونيو هو المتمم لشهر شعبان.

وقالت المحكمة العليا في السعودية أنه نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء، فإن يوم الخميس هو غرة رمضان المبارك لهذا العام.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر انه تعذر رؤية الهلال، وأن الاربعاء المتمم لشهر شعبان. كما أكدت قطر أن الخميس أول أيام رمضان.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات وهيئة الرؤية الشرعية في الكويت، أن الخميس هو أول أيام رمضان.

كما أعلن قاضي القضاة في الأردن أن أول أيام الشهر المبارك.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ومفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي سوريا، إن الخميس هو أيضا غرة الشهر المبارك في البلدان الثلاثة.

وأعلنت تركيا وإندونيسيا وماليزيا والمجلس الأوروبي للإفتاء أيضا أن الخميس أول أيام الصيام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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