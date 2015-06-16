الحكم على الرئيس المعزول ومرشد الإخوان بالمؤبد

قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني بالمؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس فيما قضت بالإعدام شنقاً على 18 من قيادات الإخوان في مقدمتهم نائب مرشد جماعية الإخوان المسلمين خير ت الشاطر ومدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول أحمد عبد العاطي والقيادي بالإخوان محمد البلتاجي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 16 مايو/ أيار الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي للنطق بالحكم، قبل أن تقرر التأجيل مجدداً لليوم.

ومن أبرز الأسماء التي تحاكم مع مرسي في قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ود. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومجموعة من أبرز قيادات الجماعة منهم خيرت الشاطر ود.محمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى ود محمود عزت ومتولى صلاح الدين ود.رضا فهمى ود.حسين القزاز , بالإضافة إلى أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس وعناصر من حزب الله اللبناني.

ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب، في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.