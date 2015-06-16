الحكم بإعدام مرسي وبديع والقرضاوي في "اقتحام السجون"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ، ورئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتنى بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"

وتضمن الحكم كذلك عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، عضوا مكتب ارشاد الإخوان رشاد البيومي ، ومحيي حامد بالإعدام بجانب 100 من قيادات الإخوان وعدد من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني

فيما قضت المحكمة ذاتها صباح اليوم بالمؤبد على الرئيس المعزول ومرشد الإخوان ورئيس حزب الحرية والعدالة، في القضية المعروفة إعلاميا ب" التخابر مع حماس"