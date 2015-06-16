التاكسي الوردي في مصر لمواجهة التحرش

تجربة التاكسي الوردي مطبقة في دول عديدة

قررت مجموعة من النساء في مصر تطبيق تجربة جديدة أطلق عليها “pink taxi” أو "التاكسي الوردي" لتوصيل الإناث فقط, وذلك منعا لحدوث أي عمليات انتهاك أو تحرش أو اعتداءات جنسية ضد المرأة، وذلك بعد انتشارها بشكل كبير في الآونة الاخيرة, إضافة إلى عمليات اختطاف السيدات.

وتأتي هذه التجربة في مصر بعد أن لاقت رواجاً ونجاحا في بعض دول العالم مثل تركيا وفرنسا وأمريكا والهند.

وقالت "أميرة أمير" المسئولة عن المشروع إن الفكرة جاءت بعد طلب الكثير من النساء توفير سيارات تقودها نساء لتوصيلهن.

ويتوقع أن يتم تطبيق هذه التجربة الجديدة بعد الانتهاء من التصاريح اللازمة لتكون أول تجربة خاصة بتوصيل الفتيات إلى الأماكن المتفق عليها مع الشركة الراعية للمشروع الجديد، وتم الاتفاق مبدئيا على مناطق: الشيخ زايد، المعادي، التجمع الخامس.

وتنوعت ردود الأفعال على الفكرة بين مؤيد ومعارض في الشارع المصري، حيث أكد المؤيدون أن هذه التجربة جيدة للحد من عمليات التحرش أو أي انتهاكات من الممكن أن تواجه النساء.

فيما رأى البعض أن التجربة من الصعب تطبيقها في مصر مؤكدين على أن ثقافة المجتمع المصري لن تتقبلها، خاصة فيما يتعلق بقيادة سيدات للتاكسي.